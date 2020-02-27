У берегов Антарктиды возник новый остров. В глобальном потеплении дело

Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.

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Остров был замечен одним из членов команды, когда ледокол входил в залив Пайн-Айленд в море Амундсена. В этот залив спускается одноименный ледник, которые, по данным последних лет, стал самым быстро тающим ледником Антарктиды: на Пайн-Айленд приходится около 25 % общих потерь льда на континенте.

Хотя остров достаточно большой, чтобы его можно было увидеть со спутника, ледяная шапка помогала ему избежать обнаружения. А поскольку корабли очень редко заходят так далеко на юг, команда «Натаниэля Палмера» стала первой, кто обнаружил остров. Исследователи еще не знают, как давно он поднялся над уровнем моря, но вполне вероятно, что появление острова связано с потеплением климата и таянием антарктических ледников.

По словам специалиста по геологии ледников Линдси Порто (Lindsay Prothro) из Техасского университета A & M, отступление льдов в Западной Антарктиде уменьшило давление на земную кору и позволило ей подняться. Сбор образцов с нового острова поможет ученым определить, насколько быстро происходит такое поднятие.

По словам руководителя программы гляциологии Национального научного фонда США Пола Катлера (Paul Cutler), новые острова, появляющиеся из-за отступления ледниковых щитов, не особенно удивительны. За последние несколько лет в Канадской Арктике и Гренландии появились несколько таких островов.

Катлер отметил, что остров дает прекрасную возможность восстановить геологическую историю чрезвычайно малоизученного региона Земли. Первые результаты обследования острова станут известны после 25 марта, когда «Натаниэль Палмер» вернется из плавания.

Именно глобальное потепление сейчас является самой большой угрозой для человечества. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. А причиной этих явлений во многом является образ жизни современных людей. Мы эксплуатируем планету по максимуму, забирая у нее все природные ресурсы, и не думаем о том, что когда-то может настать конец. Все размышляют так, что "на наш век хватит, а дальше хоть потоп". Но ведь это неправильно. В каком виде достанется Земля нашим правнукам? Будет ли она безжизненна или прекрасна? Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить.

Polit.ru

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