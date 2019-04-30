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У антартических пингвинов — проблемы с климатом и демографией
По инф. rosbalt.ru   
30 Апреля 2019 г.
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В Антарктиде распалась вторая крупнейшая в мире гнездовая колония императорских пингвинов. Об этом сообщается в журнале Antarctic Science.

У антартических пингвинов — проблемы с климатом и демографией

Колония пингвинов распалась еще в 2017 году из-за уменьшения ледового покрова континента и раннего начала сезона таяния льдин у побережья Антарктиды. Часть мигрировала в поисках нового места для стоянки, другая присоединилась к колонии сородичей. Год спустя потомства у пингвинов-мигрантов не появилось, уточняет ТАСС.

По мнению специалистов, причиной этому стали неблагоприятные климатические и погодные изменения в Антарктиде, раннее таяние льда.

По инф. rosbalt.ru

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