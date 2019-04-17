У аэропорта Петрозаводска отобрали "нехорошее имя"

Аэропорт «Бесовец» в Карелии переименовали в «Аэропорт Петрозаводск», в Ингушетии «Аэропорт Магас (Слепцовская)» переименован в «Аэропорт Магас», а «Международный аэропорт Красноярск (Емельяново)» переименован в «Международный аэропорт Красноярск».

Три года назад глава МВД РФ Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предлагали переименовать аэродром «Бесовец» из-за нежелательных ассоциаций с потусторонними силами. Бывший губернатор Карелии Андрей Нелидов после крушения пассажирского Ту-134 возле аэропорта в 2011 году хотел переименовать деревню Бесовец.

Напомним, что Россия переживает времена небывалого увлечения всяческой мистикой - которую активно пропагандируют некоторые звезды, телевидение и не чураются, как видим, самые высокие чиновники.

При этом жители Карелии не видят в названии ничего дурного. При опросе в прошлом году большинство участников — 36,88% — выступили за сохранение названия «Бесовец». На втором месте было название «Петрозаводск» (19,6%), на третьем — аэропорт «Карелия».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ