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Туркмения: под запретом... закрашивание мужских седин
По инф. rosbalt.ru   
15 Августа 2018 г.
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В Ашхабаде парикмахерские отказывают мужчинам, которые хотели бы закрасить седину. Об этом сообщает радио «Азатлык».

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Под запрет также попало выбривание рисунков на голове. Сотрудник одного из салонов красоты рассказал, что с данной «рекомендацией» выступила прокуратура.

Некоторые источники «Азатлыка» связывают запрет на окрашивание волос с изменением имиджа президента Гурбангулы Бердымухамедова, который с некоторых пор перестал закрашивать седину.

В Туркмении в этом году уже начинали бороться с окрашиванием волос в светлые тона, однако эта кампания оказалась недолгой, и сейчас туркменки вновь могут становиться блондинками.

По инф. rosbalt.ru

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