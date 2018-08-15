Туркмения: под запретом... закрашивание мужских седин

В Ашхабаде парикмахерские отказывают мужчинам, которые хотели бы закрасить седину. Об этом сообщает радио «Азатлык».

Под запрет также попало выбривание рисунков на голове. Сотрудник одного из салонов красоты рассказал, что с данной «рекомендацией» выступила прокуратура.

Некоторые источники «Азатлыка» связывают запрет на окрашивание волос с изменением имиджа президента Гурбангулы Бердымухамедова, который с некоторых пор перестал закрашивать седину.

В Туркмении в этом году уже начинали бороться с окрашиванием волос в светлые тона, однако эта кампания оказалась недолгой, и сейчас туркменки вновь могут становиться блондинками.

По инф. rosbalt.ru

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