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Туркмения: актеру удалось выхлопотать разрешение бороду отрастить
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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Туркменский актер Анна Меляев получил официальное разрешение на ношение бороды, сообщает радио «Азаттык». Оказывается, в бывшей республике СССР с этим делом очень непросто!

Туркмения: актеру удалось выхлопотать разрешение бороду отрастить

В разрешении, подписанном директором «Туркменфильма», говорится, что Меляев участвует в съемках фильма на историческую тему по книге президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — Сердце Великого Шелкового пути».

  • В Туркмении запрещено отращивать бороды мужчинам моложе 40 лет. Полиция периодически задерживает бородатых молодых людей, заставляя их бриться прямо в отделении.

Бородатых артистов также «дискриминируют» в Узбекистане и Таджикистане. К тому же Таджикистане теперь не выдают загранпаспорта бородатым мужчинам моложе 60 лет. Эти ограничения свзывают с тем, что власти этих стран не хотят «поощрять» сторонников радикального ислама.

По инф. rosbalt.ru

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