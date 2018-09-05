Тупость закона: книжная классика запрещена к продаже детям

Классические литературные произведения должны быть выведены из-под действия возрастной маркировки, считает советник по культуре президента РФ Владимир Толстой.

Во вторник в интервью РИА Новости он заявил, что закон о возрастной маркировке литературы нуждается в разъяснениях в части классики.

Ранее стало известно, что Екатеринбурге школьнице отказались продавать сборники стихов Есенина, Маяковского и Бродского на том основании, что на книгах был стикер «18+».

Толстой отметил, что это все же «единичный случай», однако добавил, что его племянница столкнулась с таким же «единичным случаем» в Москве: ее попросили предъявить паспорт при покупке классики. «Это немножко странно, ведь эти произведения апробированы временем», — сказал Толстой.

По инф. rosbalt.ru

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