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Тсс! Мозг требует тишины!
По инф. rosbalt.ru   
30 Апреля 2019 г.
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Тишина может способствовать стимуляции роста новых клеток мозга, активизируют память и стимулирует рефлексию. К такому выводу пришли американские эксперты, изучившие влияние музыки и различных шумов на человека, говорится в материале Journal of Neural Engineering.

Тсс! Мозг требует тишины!

По словам ученых, в тишине мозгу лучше обрабатывать данные, «сортировать» полученную информацию, что стимулирует рефлексию. Также тишина может способствовать стимуляции роста новых клеток мозга и активизировать память. Поскольку мозг человека восприимчив к звукам, если включить песню, прослушать ее, а затем выключить, мелодия будет играть в голове, так как кора головного мозга продолжает работать, и создается иллюзия звучания. Так активизируется память.

По инф. rosbalt.ru

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