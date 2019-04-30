Тсс! Мозг требует тишины!

Тишина может способствовать стимуляции роста новых клеток мозга, активизируют память и стимулирует рефлексию. К такому выводу пришли американские эксперты, изучившие влияние музыки и различных шумов на человека, говорится в материале Journal of Neural Engineering.

По словам ученых, в тишине мозгу лучше обрабатывать данные, «сортировать» полученную информацию, что стимулирует рефлексию. Также тишина может способствовать стимуляции роста новых клеток мозга и активизировать память. Поскольку мозг человека восприимчив к звукам, если включить песню, прослушать ее, а затем выключить, мелодия будет играть в голове, так как кора головного мозга продолжает работать, и создается иллюзия звучания. Так активизируется память.

По инф. rosbalt.ru

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