Цирк зверей уходит в прошлое. Вот и в Словакии тоже…

В Словакии больше нельзя использовать в цирковых представлениях животных, кроме собак, кошек и домашних хорьков. Соответствующее постановление министерства сельского хозяйства вступило в силу накануне, сообщила представитель общественной организации «Свобода зверей» Сильвия Чанева.

«Запрет цирков — это наш совместный успех», — сказала Чанева. По ее словам принятию документа предшествовали сотни протестных акций. Под петицией подписи поставили 54 тыс. человек.

Контроль за реализацией этого постановления возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителей будут наказывать штрафами в размере до 20 тысяч евро, передает РИА Новости.

Мир меняется - и иногда странным образом. Многие люди нашего поколения - никак не уложат это в голове: а какой же цирк без дрессированных тигров или слонов? Но вот в соответствии с набирающими силу современными убеждениями, дрессировка животных - дело жестокое (и это действительно так, вовсе не одной лаской сильны дрессировщики!). А любоваться воспитанными на потеху публике зверями - аморально, это не соответствует идее гуманистического воспитания детей. Люди, воспринимающие животных как "забавные вещи" - с высокой долей вероятности и людям будут относиться так же... Вы можете относиться к этому скептически, но эта мысль будет набирать силу - и рано или поздно доберется и до России (но это уже будет совсем другая Россия...). Из этого же ряда, между прочим, и вот такие новости:

По инф. rosbalt.ru

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