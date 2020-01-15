ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Циклон на Камчатке: люди не могут выбраться из домов, занесенных снегом

По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Мощный снежный циклон на Камчатке привел к блокаде поселков Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района, которая продолжалась несколько дней из-за бездействия местных администраций.

Циклон на Камчатке: люди не могут выбраться из домов, занесенных снегом

По информации ведомства, после циклона на дорогах образовались снежные валы высотой до 2,5 м, но местные власти не смогли своевременно организовать расчистку территории. Впоследствии проверка установила, что в Озерновском есть только один трактор, а в Запорожье вообще нет снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Власти Озерновского занялись решением проблемы только через два дня после циклона, а власти Запорожья через такой же срок постановили принять «неотложные меры по ликвидации ЧС».

В результате в обоих поселках на несколько дней была прервана работа экстренных и коммунальных служб, нарушена безопасность дорожного движения, а некоторые жители не имели возможности выбраться из домов, занесенных снегом.

Главам поселений были внесены представления об устранении нарушений, уточняет прокуратура. Ситуация находится на контроле ведомства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 