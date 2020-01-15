Циклон на Камчатке: люди не могут выбраться из домов, занесенных снегом

Мощный снежный циклон на Камчатке привел к блокаде поселков Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района, которая продолжалась несколько дней из-за бездействия местных администраций.

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По информации ведомства, после циклона на дорогах образовались снежные валы высотой до 2,5 м, но местные власти не смогли своевременно организовать расчистку территории. Впоследствии проверка установила, что в Озерновском есть только один трактор, а в Запорожье вообще нет снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Власти Озерновского занялись решением проблемы только через два дня после циклона, а власти Запорожья через такой же срок постановили принять «неотложные меры по ликвидации ЧС».

В результате в обоих поселках на несколько дней была прервана работа экстренных и коммунальных служб, нарушена безопасность дорожного движения, а некоторые жители не имели возможности выбраться из домов, занесенных снегом.

Главам поселений были внесены представления об устранении нарушений, уточняет прокуратура. Ситуация находится на контроле ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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