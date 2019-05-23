Цифры пляшут: официальная безработица "вдруг" подскочила на 20%

Официальная безработица в РФ что в первом квартале этого года подскочила сразу на 20%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Такой рост Топилин связал с повышением пособий по безработице.

При этом министр заверил, что «общая безработица» (это международный показатель) в РФ продолжает снижаться. Люди «просто обращаются» в службы занятости, добавил он.

В РФ безработицу рассчитывают по двум методикам. Считают общее количество граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (это официальная безработица). Также считают количество фактических безработных по методике Международной организации труда (МОТ). С начала года в РФ подняли пособия по безработице — до 8 тыс. рублей в целом и до 11,2 тыс. — для предпенсионеров.

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Между прочим, Максим Топилин вполне может быть и прав на этот раз. Подняли пособие — люди, безработные фактически, пошли регистрироваться официально. Но суть в том, что власти настолько приучили общество к своим манипуляциям со статистикой (например, относительно подсчета бедняков), что за каждым подобным сообщением невольно ищешь подвох. А безработица в стране - тема очень нервная, ведь она связана с экономическими перспективами, с доходами людей (да и нашими пенсиями тоже).

По инф. rosbalt.ru

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