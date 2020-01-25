Ценные кадры: министров из отставленного правительства Путин взял себе в помощники

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и экс-министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента. Соответствующие указы Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля.

Оба указа вступают в силу с момента их опубликования.

Правительство РФ ушло в отставку 15 января в полном составе. Вместо Дмитрия Медведева председателем правительства был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин, в состав нового правительства Орешкин и Мединский не вошли. Кстати, Максим Орешкин только сегодня мелькал на нашем портале: Не заболел ли часом? Один из генералов российской экономики признал «недопустимо высокий уровень неравенства»

...Легко представить недоумение тех наших читателей, кто искренне полагал, что "наконец-то Владимир Владимирович погнал в шею плохих министров". Как так - из министров выгнал, а в помощники взял? Тем более, что и Орешкина, и Мединского не очень-то в народе любят - полагая, что именно они (как и Медведев) виноваты в упадке экономики, социальной жизни, культуры. Очевидно, тут все просто: и Орешкин, и Мединский, и тот же Дмитрий Медведев - да и нынешний, Михаил Мишустин! - это всего лишь добросовестные исполнители, не определяющие основного курса государственной машины. А какой курс изберет на сегодня первое лицо государства? Об этом можно лишь догадываться - и у наиболее скептичных наблюдателей предчувствия не очень хорошие:

По инф. rosbalt.ru

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