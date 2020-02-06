Цены на новые машины в России выросли на 10 процентов. И это еще не конец

Автомобили в России по итогам минувшего года подорожали в среднем на 9%, причем если в легковом сегменте быстрее росли в цене импортные машины, то в коммерческом ситуация была обратной.
Как полагают эксперты, давление на импорт в прошлом году не менялось, тогда как часть крупных российских производителей потеряли льготы на ввоз компонентов, что сказалось на ценах. Также с рынка ушло несколько дешевых локализованных моделей, сообщает газета «Коммерсант».
Издание уточняет, что сейчас в среднем легковой автомобиль можно купить за 1,6 млн рублей, что на 9,6% дороже, чем годом ранее. Однако опрошенные газетой эксперты предупреждают, что в нынешнем году ситуация с ценами может быть хуже: с января концерны начали повышать их из-за роста ставок утилизационного сбора, далее многое будет зависеть от ситуации с распространением китайского коронавируса и состояния экономики в целом.
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В конце декабря прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключал, что в России снова будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили, — после повышения ставок с 1 января 2020 года подобные меры могут быть приняты в последующие годы.
«Какие еще действия правительства прямо или косвенно стимулируют локализацию? Через какое-то время — с 2021 или 2022 года — будет индексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО (Всемирной торговой организацией — ред.). Здесь вопрос мотивации, мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — указывал Мантуров.
Утилизационный сбор был введен еще в 2012 году, и на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии.
25 ноября 2019 года стало известно, что правительство РФ согласовало увеличение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тыс. рублей. Сильнее всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. Для машин с двигателем до 1 л рост составит 46,1%, с двигателем 1-2 л — 112,4%, с двигателем от 3,5 л — 145%.
Ранее в декабре дилеры и автопроизводители предупреждали, что в России с января 2020 года на 35-100 тыс. рублей подорожают машины среднего ценового сегмента. Так, уже Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac уведомили о пересмотре ценников с 1 января.
Основной причиной повышения цен называлась как раз индексация утилизационного сбора. «Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже», — заявил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.
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