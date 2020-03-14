«Целительница из телевизора» обобрала пенсионерку до нитки

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Мошенники выманили у 52-летней пенсионерки из Бодайбинского района более 1,1 млн рублей. Доверчивая женщина перечислила деньги «целительнице» из телешоу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в феврале 2020 года женщина по телевизору увидела программу, в которой в прямом эфире люди обращались к ведущей за помощью. Для решения проблем, связанных с родственником, пенсионерка позвонила по номеру, указанному в передаче. На звонок ответил мужчина, представившийся помощником ведуньи, а потом и сама «целительница».
Собеседники назначили сеанс на 29 февраля, предупредив, что эта услуга будет стоить 18 тысяч рублей. Женщина перевела злоумышленникам указанную сумму. В оговоренное время позвонившие попросили женщину зажечь свечи, включили музыку и сообщили, что сеанс состоялся.
Затем пенсионерке предложили провести еще один обряд за 33 тысячи рублей, аргументируя это тем, что у нее якобы обнаружились болезни, на которые можно таким образом повлиять. С каждым новым сеансом сумма услуг увеличивалась. После того, как у женщины закончились личные накопления, она оформила два кредита в банках и продолжила переводить деньги «целителям». Всего женщина перечислила за восемь обрядов более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Еще об уловках мошенников, особенно в отношении пожилых людей — по ссылке.
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