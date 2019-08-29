Трое погибших и один раненый: обрушение стены здания в Новосибирске

В Новосибирске обрушилась стена реконструируемого здания и перекрытия, под завалами оказались 12 человек, по меньшей мере трое из них погибли. Причины ЧП уточняются, в мэрии говорят о сползании грунта, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».

«По данным следствия, 28 августа 2019 года в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. Аналогичную проверку начала прокуратура Ленинского района.

Сначала очевидцы услышали хлопок, а затем увидели стену пыли. «Ребята, кто там работал, все молодые, они к нам каждый день ходили за продуктами. Мы услышали сильный хлопок, как от землетрясения. Один и громкий. У меня в магазине все бутылки затряслись! Мы испугались, вышли на крыльцо и увидели пыль, видимо, как стена упала», — рассказала женщина, работающая в магазине неподалеку от места трагедии.

«На насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". Часть сотрудников на строительство объекта была привлечена дополнительно. Здание 1967 года постройки находится в собственности СГК», — говорится в сообщении владельца здания. Сибирская генерирующая компания, которая владеет обрушившимся зданием, фигурирует в деле экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества. В 2018 году СГК купила «Сибэко» у компании «Ру Ком», бенефициаром которой был бывший министр. Эта компания также распоряжалась активами Абызова.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. "Сибирская генерирующая компания" выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек», говорится в сообщении в официальной группе собственника здания «ВКонтакте». «Нашли третьего человека без признаков жизни. В итоге: трое погибших, один пострадавший», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. На место прибывают родственники погибших, семьям будет оказана необходимая помощь.

«Безусловно, проработка вариантов будет. Поймём, как им помочь, потому что здесь много законодательных ограничений. Безусловно, варианты оказания и медицинской помощи и сопровождения людей будут рассмотрены. От нас ответственным за ликвидацию последствий назначен замгубернатора Сергей Сёмка, он выехал на место. Первая задача — это оказать помощь людям, а уже потом установить причины», — объяснил руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Спасатели отработали большую часть обрушившейся территории, сейчас они продолжаю разбирать кирпичную крошку и остатки железобетонных блоков. «Сейчас внутри котлована торчат, скажем так, сваи, поэтому загнать туда какую-то тракторную, автомобильную технику не представляется возможным — она там работать не сможет. Поэтому так же кирпич складываем в ёмкости, ёмкости кранами поднимают и высыпают, выгружают в самосвалы», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев. Поисковые работы на месте трагедии уже завершены.

Polit.ru

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