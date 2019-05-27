Трое малышей и пенсионерка погибли в огне на выходных... Сердце разрывается

Два серьёзных пожара с жертвами произошли на минувших выходных в Саратове и Новосибирской области. На первом погибла 62-летняя женщина, а на втором — трое маленьких детей.

Пожар в Саратове случился ранним утром в деревянном двухквартирном доме в Заводском районе города.

О возгорании в пожарную службу сообщили соседи погибшей. Дом пострадавшей выгорел почти полностью. После локализации огня на полу спасатели нашли обугленное тело женщины. Предположительно, она пыталась покинуть зону возгорания и двигалась по полу к выходу, но спастись не смогла. По предварительной версии пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем, сообщили сотрудники следственных органов СК России по региону.

При пожаре в частном доме в Новосибирской области сгорели трое маленьких детей. Трагедия произошла в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района.

Пожар случился в одной из квартир двухквартирного жилого дома. На место прибыли пожарные. В ходе ликвидации возгорания они нашли тела трех малолетних детей в возрасте восьми месяцев, двух и трех лет, Как сообщает региональное управление СК РФ.

В настоящее время на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

По инф. rosbalt.ru

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