Трижды за три года: какие индексации "светят" военным пенсионерам в России?

Зарплаты и пенсии российских военнослужащих за три предстоящий года будут проиндексированы трижды, рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

В 2019 году индексация составит 4,3%, в 2020-м — 3,8%, в 2021-м — 4%. Как отметила Шевцова в интервью газете «Красная звезда», с 1 января 2012 года уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза благодаря новой системе выплат зарплат военным. Однако, добавила она, до нынешнего года размеры окладов военнослужащих не индексировались, хотя Минобороны держало средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики. С 1 января 2018 года оклады военнослужащих были увеличены на 4%, напомнила Шевцова. В дальнейшем индексация будет проводиться с 1 октября будущих трех лет.

Военные пенсии были проиндексированы на 4% с 1 января 2018 года одновременно с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих, добавила Шевцова. В 2019—2021 годах военные пенсии будут расти вместе с индексацией денежного довольствия, пообещала она.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ