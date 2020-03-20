Триллер в Новосибирске: бизнесмена привязали цепями к столбу, чтобы выведать, где деньги лежат

В Новосибирской области задержали 39-летнего мужчину, который похитил бизнесмена и пытался выяснить, где тот держит деньги, привязав его железными цепями к бетонному столбу. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, преступнику удавалось скрываться больше полугода.

Сейчас задержанный по решению суда находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, похищении человека и незаконном лишении свободы. Известно, что раньше он уже был судим за разбойное нападение, мошенничество, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что 6 сентября прошлого года подозреваемый в камуфляже и маске посреди ночи ворвался в один из домов поселка Каменка. Там находился 42-летний предприниматель и его жена. Угрожая оружием, преступник заставил женщину спуститься в подпол и запер ее там. После этого похитил 150 тысяч рублей, связал хозяину дома руки и усадил его в автомобиль супруги.

Похититель вывез жертву в район станции «Мочище», где привязал цепями к столбу электропередач. Он намеревался выяснить, где бизнесмен хранит основные сбережения. Однако злоумышленнику пришлось ненадолго удалиться, и предприниматель сумел выбраться из цепей и сбежать.

Он рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Следователи нашли на месте преступления следы, указывающие на личность вероятного преступника, жителя Калининского района Новосибирска. Однако задержать его удалось лишь 17 марта, все это время он скрывался на территории Новосибирской области.

А вот еще несколько леденящих кровь историй из Новосибирска:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...