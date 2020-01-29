Триллер в Ленобласти: рабочий лесопилки связал скотчем и изнасиловал девушку

В поселке Коли Бокситогорского района изнасиловали 19-летнюю девушку. О преступлении сообщила в полицию сама пострадавшая. (Поучительная история, которой нужно поделиться с детьми и внуками. Учит она тому, что нельзя в гости к незнакомцам ходить, мало ли что у них на уме. Хорошо хоть девчушка жива осталась... прим. МГ.)

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Девушка рассказала, что все произошло в квартире сортировщика австрийской лесопилки, куда она пришла в гости с подругой. Компания выпивала, затем подруга ушла домой. Хозяин квартиры избил девушку, порвал на ней одежду, связал руки и ноги скотчем, заклеил рот липкой лентой и под угрозой ножа изнасиловал.

После этого мужчина лег спать. Жертва преступления с помощью зажигалки избавилась от скотча и убежала домой.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Девушке понадобилась помощь врачей. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и признаками изнасилования.

А вот о других жутких преступлениях в отношении детей и внуков:

По инф. rosbalt.ru

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