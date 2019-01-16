Тревожно за любимицу: Алла Пугачева испытала приступ аллергии на съемках телепрограммы

Нашей эстрадной Примадонне — Алле Пугачевой — стало плохо во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной 40-летию творческой деятельности певца Игоря Николаева, передают СМИ.

Съемки проходили в телецентре Останкино. Через несколько минут после их начала у 69-летней певицы появилась аллергическая реакция с признаками удушья. Когда ее состояние ухудшилось до сильного кашля Пугачева покинула студию, не дожидаясь окончания съемок.

После выяснения обстоятельств происшествия с участием сотрудников программы было установлено, что причиной аллергической реакции стал насыпанный в студии искусственный снег.

Напомним, в ноябре прошлого года Пугачева из-за плохого самочувствия отменила выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина.

По инф. rosbalt.ru

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