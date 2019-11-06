Тревожно: после прорыва дамбы в Красноярском крае пострадало водохранилище

Сисимский залив Красноярского водохранилища оказался загрязнен из-за пролива технологических дамб золотодобывающего предприятия. Местный рыбак снял на видео последствия катастрофы.

По словам Андрея Спиридонова, от места прорыва дамбы до места съемки около 200 км. Тем не менее, на поверхности воды в заливе множество мусора и маслянисто-бензиновых пятен. Скорее всего, сюда также попала и ртуть. По мнению рыбака, все вредные вещества осядут на дно, что приведет к гибели рыбы, сообщает «Тайга.Инфо».

«Сколько мусора осталось по реке. Сюда дошло порядка 1% мусора или даже меньше. Жалко залив. Убили реку. Была река, здесь и таймень, и ленок, и хариус. Все изуродовали», — считает Спиридонов.

Трагедия произошла 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, приток Сисима. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

После этого Росгидромет проверил реку Сисим и нашел экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК). В Красноярском водохранилище в районе залива Сисим случаев высокого загрязнения зарегистрировано не было.

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По инф. rosbalt.ru

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