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Тревожно: после прорыва дамбы в Красноярском крае пострадало водохранилище
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Сисимский залив Красноярского водохранилища оказался загрязнен из-за пролива технологических дамб золотодобывающего предприятия. Местный рыбак снял на видео последствия катастрофы.

Тревожно: после прорыва дамбы в Красноярском крае пострадало водохранилище

По словам Андрея Спиридонова, от места прорыва дамбы до места съемки около 200 км. Тем не менее, на поверхности воды в заливе множество мусора и маслянисто-бензиновых пятен. Скорее всего, сюда также попала и ртуть. По мнению рыбака, все вредные вещества осядут на дно, что приведет к гибели рыбы, сообщает «Тайга.Инфо».

«Сколько мусора осталось по реке. Сюда дошло порядка 1% мусора или даже меньше. Жалко залив. Убили реку. Была река, здесь и таймень, и ленок, и хариус. Все изуродовали», — считает Спиридонов.

  • Трагедия произошла 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, приток Сисима. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.
  • После этого Росгидромет проверил реку Сисим и нашел экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК). В Красноярском водохранилище в районе залива Сисим случаев высокого загрязнения зарегистрировано не было.

Напомним заголовки по этой теме в порядке хронологии:

По инф. rosbalt.ru

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