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Тревожные новости для дам: рак шейки матки выявляется все чаще
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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Заболеваемость раком шейки матки к 2030 году в РФ может возрасти вдвое. Об этом предупредили специалисты на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

Тревожные новости для дам: рак шейки матки выявляется все чаще

Участники заседания указали, что для предотвращения этого риска необходимо немедленно включить в список обязательных прививок вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Если же ничего не делать, то через 11 лет количество случаев рака шейки матки в России подскочит до 295 тыс. «Погибнут 130 тыс. женщин», — подчеркнул руководитель Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова Минздрава РФ Алексей Беляев.

В заключении экспертного совета рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок, включив в него прививку против ВПЧ для детей 12-13 лет.

По инф. rosbalt.ru

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