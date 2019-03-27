Трам требует как можно скорее "вернуть американцев на Луну"

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы агентство NASA «любыми средствами вернуло американских астронавтов к Луне» в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс, выступая на заседании национального космического совета США.

По словам Пенса, курирующего космическую политику страны и возглавляющего космический совет, США должны стать первым государством, которое отправит людей на Луну в XXI веке «на американской ракете с американской земли».

Ранее в проекте бюджета для NASA на 2020 год упоминались планы подготовить высадку астронавтов на Луну к 2028 году.

Напомним, что космические чиновники России тоже мечатают о Луне (и о ее недрах!). Весьма амбициозны и планы Китая (который подумывает не только о Луне, но и о Марсе)

Короче, "лунная гонка" (в целом, без особых практических результатов - но выигранная в прошлом веке американцами) продолжается. Это, конечно, гораздо лучше, чем "гонка вооружений" - рисков для жизни на Земле нет, но тоже разорительно для экономики: как и в вооружениях, здесь победа если и возможна - то исключительно для тех стран, где экономика более развита, т.е. имеются свободные деньги для финансирования технологических и научных исследований.

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