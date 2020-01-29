Трагедия в Ростовской области: зарубили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

По данным СК РФ, в частном доме в Зернограде во вторник были обнаружены тела депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с рублеными ранами головы.

Возбуждено дело об убийстве, на месте работают криминалисты. Других деталей в СК не сообщили.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что погибших нашел водитель Алабушева.

«Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, предварительная версия — ограбление.

Чем известен Андрей Алабушев?

Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калач Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт, после чего на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства, прежде всего проблемами производства зерна и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, автор 228 научных трудов, в том числе семи монографий. С 2004 года возглавлял Всероссийский НИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017-го — Аграрный научный центр "Донской".

В заксобрании Ростовской области Алабушев принимал активное участие в работе комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, а также по образованию, науке, культуре и информационной политике.

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По инф. rosbalt.ru

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