Трагедия в "психушке": скончался пожилой пациент, над которым издевались санитары

Пожилой пациент, над которым издевались сотрудники психбольницы в Магнитогорске, недавно скончался. Об этом сообщила его внучка.

По ее словам, 72-летний дедушка был болен сахарным диабетом и скончался в сентябре, уже после выписки из больницы. При этом на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог забыть о случаях издевательств. Родственникам он ничего об этом не рассказывал.

В свою очередь, главврач психоневрологической больницы подтвердил, что такой случай с пациентом произошел 29 июня.

«От увиденного мы в шоке, такой случай имел место у нас лишь однажды, когда в 1992 году санитар избил больного», — отметил он, передает портал «Магсити74».

Главврач пообещал уволить виновных — двух санитаров и медбрата, которые записали свою выходку на видео.

Следственный комитет также начал доследственную проверку.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ