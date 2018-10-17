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Трагедия в "психушке": скончался пожилой пациент, над которым издевались санитары
По инф. rosbalt.ru   
17 Октября 2018 г.
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Пожилой пациент, над которым издевались сотрудники психбольницы в Магнитогорске, недавно скончался. Об этом сообщила его внучка.

По ее словам, 72-летний дедушка был болен сахарным диабетом и скончался в сентябре, уже после выписки из больницы. При этом на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог забыть о случаях издевательств. Родственникам он ничего об этом не рассказывал.

В свою очередь, главврач психоневрологической больницы подтвердил, что такой случай с пациентом произошел 29 июня.

«От увиденного мы в шоке, такой случай имел место у нас лишь однажды, когда в 1992 году санитар избил больного», — отметил он, передает портал «Магсити74».

Главврач пообещал уволить виновных — двух санитаров и медбрата, которые записали свою выходку на видео.

Следственный комитет также начал доследственную проверку.

По инф. rosbalt.ru

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