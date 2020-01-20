Трагедия в Перми: пять человек погибли при прорыве трубы в отеле

Трубу с горячей водой прорвало рано утром 20 января в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. ЧП произошло в цоколе здания на улице Советской Армии. Погибли пять человек, в том числе, ребенок. Пострадали шестеро.

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, от сильных ожогов кипятком погибли пять человек (в том числе один ребенок), еще шестеро пострадали. Губернатор Пермского края Максим Решетников пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Издание 59.RU публикует имена погибших: 43-летняя Наталья Шац, 23-летний Вадим Женихов, 20-летняя Екатерина Аликина и 14-летняя девочка. Личность одной погибшей женщины пока не установлена.

Пострадавших шестеро: молодая пара из Березников, мужчина из Нытвенского района, двое спасателей, а также 53-летняя женщина-администратор отеля. Больше всего пострадала пара из Березников.

По неподтвержденной пока версии, которую приводит Life, часть погибших не сразу поняли степень опасности происходящего. Одни постояльцы выбегали на улицу по кипятку, другие пытались спастись, вставая на стулья и кровати, однако вода прибывала.

Следователи уже завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отвечать за последствия будет руководство мини-отеля. Максимальное наказание по данной статье (при гибели двух и более лиц) предполагает лишение свободы на десять лет.

По информации издания «Коммерсант Прикамье», владельцами сети мини-отелей «Карамель» являются Анатолий Щербаков и его сын Сергей Щербаков. Они владеют двумя отелями «Карамель» на улице Советской Армии, где произошло ЧП, и на Екатерининской улице. Сергей Щербаков был задержан при попытке бежать.

Уголовное дело будет передано в центральный аппарат СК по решению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Прокуратура Пермского края, со своей стороны, проверит законность размещения людей в гостинице и даст оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду.

В «Пермской сетевой компании» сообщили, что произошла утечка теплоносителя на теплосети. В рамках проверки предстоит выяснить, как вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. По данным компании, труба, на которой произошел прорыв, долгое время была бесхозной. Мэрия Перми передала ее на обслуживание ПСК в декабре 2019 года.

Что можно сказать по поводу всего этого? Снова бардак в коммунальной сфере привел к человеческим жертвам. Ведь как можно размещать людей в отеле, если нет уверенности в их безопасности? На этот вопрос следствию теперь будет отвечать владелец хостела.

О других происшествиях в России и мире можно почитать по ссылке.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ