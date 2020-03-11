ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Трагедия под Тверью: девочка тонула в реке на глазах у матери
По инф. Российской газеты   
11 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке. Напомним, трагедия произошла 8 марта в селе Чамерово Весьегонского района.

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Со слов родственников, ребенок ушел гулять возле своего дома и пропал, напомнили в СУ СКР по Тверской области.

Девочку искали полицейские, представители ГУ МЧС, сотрудники регионального следственного управления СК и члены поисково-спасательного отряда «Сова». 9 марта тело малышки обнаружили в протекающей через село реке Сыроверке, а через день была задержана ее мать.

— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели девочки, было установлено, что днем 8 марта ребенок вместе с матерью находился на берегу реки. В какой-то момент девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула. При этом мать не приняла мер к спасению своей дочери и после произошедшего вернулась домой, — рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве добавили, что задержанная женщина свою причастность к гибели дочери отрицает, утверждая, что произошел несчастный случай.

Также установлено, что семья девочки находилась на профилактическом учете. По факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следственные органы СК тоже возбудили уголовное дело.

Что же это за мать такая, что ребенка своего от гибели не спасла? А потом решила утаить все? Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, убивают из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 