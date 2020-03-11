Трагедия под Тверью: девочка тонула в реке на глазах у матери

Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке. Напомним, трагедия произошла 8 марта в селе Чамерово Весьегонского района.
Со слов родственников, ребенок ушел гулять возле своего дома и пропал, напомнили в СУ СКР по Тверской области.
Девочку искали полицейские, представители ГУ МЧС, сотрудники регионального следственного управления СК и члены поисково-спасательного отряда «Сова». 9 марта тело малышки обнаружили в протекающей через село реке Сыроверке, а через день была задержана ее мать.
— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели девочки, было установлено, что днем 8 марта ребенок вместе с матерью находился на берегу реки. В какой-то момент девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула. При этом мать не приняла мер к спасению своей дочери и после произошедшего вернулась домой, — рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
В ведомстве добавили, что задержанная женщина свою причастность к гибели дочери отрицает, утверждая, что произошел несчастный случай.
Также установлено, что семья девочки находилась на профилактическом учете. По факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следственные органы СК тоже возбудили уголовное дело.
Что же это за мать такая, что ребенка своего от гибели не спасла? А потом решила утаить все? Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, убивают из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:
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