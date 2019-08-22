ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Трагедия на Алтае: дед внука утопил, обучая плавать…
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Алтайском крае мужчина утопил собственного внука, избрав дикий способ обучить ребенка плавать.

В Алтайском крае мужчина утопил собственного внука, избрав дикий способ обучить ребенка плавать.

Как сообщил глава регионального СУ СК РФ Константин Мальцев, трагедия произошла на озере близ поселка Комсомольский.

В начале августа пьяный дедушка пошел на озеро со своим семилетним внуком, приехавшим в гости. Чтобы научить ребенка плавать, он привязал его веревкой к лодке и сбрасывал за борт. В какой-то момент лодка перевернулась, и дед не успел вовремя вытащить мальчика.

Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, передает «Алтайская правда».

Произошедший ужасный случай внятно дает понять взрослым, что не надо переоценивать свой жизненный опыт. Не всегда и почтенный возраст тут в помощь (это ж надо было додуматься!) И уж тем более не стоило браться за дело в подпитии. Хорошие намерения с совершенно диким способом исполнения унесли в итоге жизнь мальчугана. Старшие должны быть ответственны и разумны в своих действиях, только тогда детям рядом с ними не будет угрожать опасность. А пока... все падает и падает ребятня из окон, тонет при родителях в аквапарках – происходят все новые и новые трагедии...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 