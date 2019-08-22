Трагедия на Алтае: дед внука утопил, обучая плавать…

В Алтайском крае мужчина утопил собственного внука, избрав дикий способ обучить ребенка плавать.

Как сообщил глава регионального СУ СК РФ Константин Мальцев, трагедия произошла на озере близ поселка Комсомольский.

В начале августа пьяный дедушка пошел на озеро со своим семилетним внуком, приехавшим в гости. Чтобы научить ребенка плавать, он привязал его веревкой к лодке и сбрасывал за борт. В какой-то момент лодка перевернулась, и дед не успел вовремя вытащить мальчика.

Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, передает «Алтайская правда».

Произошедший ужасный случай внятно дает понять взрослым, что не надо переоценивать свой жизненный опыт. Не всегда и почтенный возраст тут в помощь (это ж надо было додуматься!) И уж тем более не стоило браться за дело в подпитии. Хорошие намерения с совершенно диким способом исполнения унесли в итоге жизнь мальчугана. Старшие должны быть ответственны и разумны в своих действиях, только тогда детям рядом с ними не будет угрожать опасность. А пока... все падает и падает ребятня из окон, тонет при родителях в аквапарках – происходят все новые и новые трагедии...



По инф. rosbalt.ru

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