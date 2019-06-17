Трагедии с детьми с приходом лета не заставили себя ждать

Дети – самая беззащитная часть нашего общества. Уберечь их от опасностей – задача и обязанность взрослых. В летний период количество рисков только возрастает. Доступность водоемов, незакрытые форточки, аттракционы, дающие сильные нагрузки и вызывающие панику и страх, – все эти факторы могут не просто нанести вред здоровью наших детей, но и отнять их у нас. И такое, к сожалению, уже случилось.

Например, в Каспийском море в пригороде Махачкалы утонул школьник. Несчастный случай произошел 12 июня, когда 12-летний мальчик купался на базе отдыха «Одиссей», сообщает ГУ МЧС по Дагестану. По предварительным данным, ребенок ушел в море, не предупредив родителей. Спасатели обнаружили тело ребенка на следующий день, при этом поиски усложнялись высокими волнами и ветром.

А вот еще один страшный эпизод, связанный с водой. Из реки Угла на окраине поселка Шексне в Вологодской области достали тело 15-летнего подростка. Как сообщают следственные органы СК России по региону, мальчик пропал 11 июня. Тревогу забили его родители. Подростка искали несколько дней. На берегу реки были найдены одежда, обувь и книги мальчика, а позднее спасатели достали из реки его тело. Повреждений на нем выявлено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще хроника происшествий со всех уголков мира.

Ужасно, что можно умереть и после катания на аттракционе. Такой трагический случай произошел с восьмилетней девочкой в парке на Пионерском проспекте в Анапе. Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на следственные органы СК России по Краснодарскому краю, во время катания ребенку стало плохо. На место были вызваны медики. Однако спасти девочку они не смогли. По факту смерти ребенка проводится проверка. Установлено, что девочка приехала в Анапу с семьей из Казани.

Погибают и соовсем еще крохи. Маленький ребенок скончался при падении из окна многоэтажки на севере Петербурга. Трагедия произошла в пятницу вечером в доме 25/1 по улице Михаила Дудина, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Родители не уследили за двухлетней дочерью, и она выпала из окна квартиры на 18-м этаже. Известно, что квартиру снимают супруги из Таджикистана — 29-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Взрослые, взрослые... От холодных строчек сообщений просто сердце сжимается, а ведь можно было где-то тщательней проследить, где-то чем-то побольше занять, в общем, быть рядом и стать уже, наконец, гораздо разумнее и бдительнее. Когда же трагедии научат нас беречь своих детей?

По инф. rosbalt.ru

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