"Тоже операция": Юрию Стоянову всего-навсего выдернули зуб

Народный артист РФ Юрий Стоянов прокомментировал данные о том, что якобы попал в больницу.

Артист также рассказал о перенесенной операции. «Зуб нижний удалили. Поскольку я работаю в таком жанре, поэтому в этом же жанре и информация прошла. Жена мне позвонила, мы посмеялись уже. Удаление зуба — это операция, конечно, но не такая серьезная», — заявил Стоянов агентству «Москва».

По его словам, он отлично себя чувствует. Юморист также отметил, что все с ним в порядке.

Ранее РЕН ТВ сообщил о госпитализации артиста и готовящейся операции.

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