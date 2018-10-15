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"Тоже операция": Юрию Стоянову всего-навсего выдернули зуб
По инф. rosbalt.ru   
15 Октября 2018 г.
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Народный артист РФ Юрий Стоянов прокомментировал данные о том, что якобы попал в больницу.

 

Народный артист РФ Юрий Стоянов прокомментировал данные о том, что якобы попал в больницу.

 

Артист также рассказал о перенесенной операции. «Зуб нижний удалили. Поскольку я работаю в таком жанре, поэтому в этом же жанре и информация прошла. Жена мне позвонила, мы посмеялись уже. Удаление зуба — это операция, конечно, но не такая серьезная», — заявил Стоянов агентству «Москва».

По его словам, он отлично себя чувствует. Юморист также отметил, что все с ним в порядке.

Ранее РЕН ТВ сообщил о госпитализации артиста и готовящейся операции.

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