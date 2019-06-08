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Торопиться не надо: вынесен приговор сотруднику ФСИН, сбившему людей на «зебре»
По инф. rosbalt.ru   
08 Июня 2019 г.
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31-летний младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО-1 Мурат Боташев, который на «зебре» сбил мать с двумя детьми в Черкесске, получил год и три месяца ограничения свободы. Такое решение вынес Черкесский городской суд.

Торопиться не надо: вынесен приговор сотруднику ФСИН, сбившему людей на «зебре»

ДТП произошло осенью прошлого года. Боташев сбил 33-летнюю женщину с детьми шести и четырех лет на пешеходном переходе. Дети получили серьезные травмы: четырехлетняя девочка находилась в коме три месяца.

По словам Боташева, он торопился домой, но свидетели заявляют, что мужчина ехал наперегонки с другим авто.

В ходе судебного разбирательства сотрудник ФСИН признал вину, а также передал потерпевшим 500 тыс. рублей. Позднее стороны заключили мировое соглашение в суде еще на полмиллиона рублей.

По инф. rosbalt.ru

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