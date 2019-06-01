Тонкая тема: предлагается обязательное тестирование внуков на склонность к наркотикам

Представитель Генпрокуратуры РФ Елена Сухова заявила, что ведомство предлагает ввести тестировать подростков на склонность к употреблению наркотиков.

«Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска — о медицинском тестировании», — отметила Сухова на «круглом столе» в комитете Совфеда по конституционному законодательству.

Она добавила, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тыс. отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Более 50 детей — погибли.

В конце 2018 года генпрокурор РФ Юрий Чайка отмечал, что наркотики в России употребляют почти 6 тыс. несовершеннолетних, при этом среди подростков растет смертность от наркотических веществ.

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Как к этому относиться?

Наркотики - страшное зло и в борьбе с ними все средства хороши". А некоторые, наверное, и встревожатся по поводу прав человека: "А с какой стати кто-то должен влазить во внутренний мир молодого человека и выявлять не употребление наркотиков, а всего лишь предрасположенность к этому?". Но самое разумное, наверное, прислушаться к аргументам "за" и "против" со стороны профессионалов: психологов и педагогов. Дело в том, что действительно - молодые души это очень тонкий мир, малейшее травмирующее воздействие на него может обернуться трагедией... Тем более, что в России отношение к личной информации - известно какое, все выплывает наружу сплошь и рядом. И вот представьте - в какой ситуации может оказаться 8-классник, про которого по школе "прошел слушок", что он "предрасположен к наркоте" (не употребялет! а только находится "в группе риска"!). Очень многие ситуации Ну, можно, наверное горячо одобрить: "- страшное зло и в борьбе с ними все средства хороши". А некоторые, наверное, и встревожатся по поводу прав человека: "А с какой стати кто-то должен влазить во внутренний мир молодого человека и выявлять не употребление наркотиков, а всего лишь предрасположенность к этому?". Но самое разумное, наверное, прислушаться к аргументам "за" и "против" со стороны профессионалов: психологов и педагогов. Дело в том, что действительно - молодые души это очень тонкий мир, малейшее травмирующее воздействие на него может обернуться трагедией... Тем более, что в России отношение к личной информации - известно какое, все выплывает наружу сплошь и рядом. И вот представьте - в какой ситуации может оказаться 8-классник, про которого по школе "прошел слушок", что он "предрасположен к наркоте" (не употребялет! а только находится "в группе риска"!). Очень многие ситуации в хронике происшествий с подростками связаны именно с бестактностью мира взрослых по отношению к тем, кто только делает первые шаги по жизни!

По инф. rosbalt.ru

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