Томск: педагоги вышли на массовый пикет, требуют повышения зарплат

В Томске более 150 учителей школ и воспитателей детсадов в пятницу вышли на массовый пикет с требованием к городским властям о повышении зарплаты по примеру областных организаций.

Как сообщает Vtomske.ru, педагоги требовали от властей города выполнить декабрьское постановление областной администрации и рекомендации федеральной трехсторонней комиссии по повышению окладов работникам образования. По их словам, оклады были повышены в ряде муниципалитетов региона, но в Томске все ограничилось обещаниями.

«Выход на улицу — это уже крайняя мера, ведь ранее мы пытались договориться с властями устно», — пояснила председатель горкома профсоюза работников народного образования и науки Лариса Четверухина.

«Зарплата низкая, особенно для начинающих учителей — 15-18 тысяч рублей. Сами посчитайте, хватает ли ее. Руки опускаются работать, а если в семье есть дети, на что хватит?» — объяснила присутствовавшая на акции учитель математики школы № 44 Мария Шаповалова.

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По инф. rosbalt.ru

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