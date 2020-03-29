Том Хэнкс вылечился от коронавируса

63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон излечились от коронавирусной инфекции. Об этом они сами сообщили в соцсетях.

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Супруги уже вернулись в Лос-Анджелес из Австралии, где находились последние недели, а также поблагодарили всех за участие.

Напомним, 12 марта Хэнкс, который вместе с женой работал на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли на Золотом берегу Квинсленда, сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, он и его жена почувствовали легкую усталость, боли в теле, озноб, также была небольшая температура. Тесты показали наличие COVID-19. Супруги соблюдали самоизоляцию в течение двух недель и затем пошли на поправку.

По инф. rosbalt.ru

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