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Том Хэнкс с женой выписались из больницы после лечения от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|18 Марта 2020 г.
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В Австралии госпитализированному по поводу коронавируса голливудскому актеру Тому Хэнксу разрешили перевестись на домашний карантин. Заболевшая вместе с ним жена актриса Рита Уилсон тоже выписана.
Супруги снимают дом в Квинсленде. В страну они прибыли на съёмки фильма австралийца База Лурмана об Элвисе Пресли.
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