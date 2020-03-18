Том Хэнкс с женой выписались из больницы после лечения от коронавируса

Балкон давно перестал быть чем-то отдельным от квартиры. Люди воплощают здесь самые разные мечты. Кто-то делает себе уютный уголок для чаепитий, кто-то подвешивает гамак, чтобы летом вздремнуть на свежем воздухе или поваляться с книжкой, кто-то обустраивает здесь целый рабочий кабинет и т.д. Одной из составляющих комфорта балкона является его утепление. Тепленькое помещение выбирают, конечно, не все, но действительно многие.