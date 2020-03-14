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Том Хэнкс показал фото из «коронавирусного» карантина
|По инф. rosbalt.ru
|14 Марта 2020 г.
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63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, актриса Рита Уилсон, находятся на карантине в Австралии. У звездной пары там обнаружили коронавирус.
Артист в своем Инстаграме рассказал о самочувствии и поблагодарил австралийских медиков за то, что те прекрасно заботятся о нем и о жене.
Хэнкс отметил, что для выздоровления нужно выполнять все рекомендации специалистов и провести какое-то время в изоляции, чтобы вирус не смог передаться дальше. Он напомнил о людях, «для кого это [инфицирование] может привести к очень серьезной болезни».
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