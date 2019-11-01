Толпой на одноклашку: новый случай избиения ребёнка в школе

В Сочи четвероклассники толпой избили ребенка с освобождением от физкультуры прямо на уроке. Преподаватель в этот момент принимал нормативы и не остановил обидчиков.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Инцидент произошел в школе № 13. Освобожденный от физкультуры 10-летний мальчик ходил по спортивной площадке, на которой остальной класс играл с мячом. На него напали девочки, которые стали бить его ногами по голени, шлепают руками или наступают на ноги. Затем одноклассник сбил его с ног. К нему подбежали девочки и мальчики и начали пинать лежащего. В избиении принимали участие более десяти человек. Учитель физкультуры в тот момент принимал нормативы и не остановил их.

Ребенка госпитализировали. У него многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа.

Мать пострадавшего написала жалобы в полицию, управление образования сочинской администрации и уполномоченному по правам ребенка. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

В управлении образования горадминистрации сообщили, что избиение произошло 23 октября. Физруку объявили выговор за недосмотр и уволили с 29 октября. Также чиновники добавили, что мальчик находится в нормальном состоянии. Родители не предоставили документов, подтверждающих тяжелые травмы.

Откуда у детей берется такая жестокость? Все лежит на поверхности. Школьники попросту копируют поведение взрослых, повторяют то, что видят на экранах телевизоров. И наша задача - оградить внуков от этого негатива, сделать так, чтобы они росли в атмосфере благополучия и доброжелательности. Никакая занятость, ничто другое не должно оправдывать мам и пап, бабушек и дедушек, если у них не остается времени на своих детей и внуков. Особенно подросткам нужно уделять его как можно больше. Выходить на их души, стремиться быть с ними откровенными и обязательно старшими друзьями, у которых всегда можно попросить совета и помощи.

А пока вот еще заголовки о таких вот "разборках" среди детей:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ