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Тюмень и Челябинск: можно нам воздуха без пыли и запаха фекалий?
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
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Жители городов России продолжают борьбу за чистый воздух. На этот раз о себе заявили жители Сибири и Урала. В Тюмени «Российские железные дороги» (РЖД) создали склад для своих грузов поблизости от двух жилых зданий. Как следствие — жители получили бесконечную пыль и шум в своих дворах. А в Челябинске птицефабрика и очистные сооружения стали виновниками неприятного запаха в городе. (Думают ли при этом о населении? Увы, скорее нет, чем да. А люди просят простого - чистого воздуха, но в этой борьбе за экологию пока проигрывают - прим. МГ.)

Тюмень и Челябинск: можно нам воздуха без пыли и запаха фекалий?

В Тюмени РЖД разместили складские помещения на улице Клары Цеткин. При этом совсем неподалеку находятся жилые дома. Проживающие в них тюменцы и столкнулись с постоянной пылью и шумом.

В конечном счете они подали заявление в региональную прокуратуру, указав, что склады расположены «за рамками санитарной зоны для щебня (300 метров)». Жалобу подписали десятки человек.

Кроме того, возле складов есть школа. Работы на участке РЖД несут угрозы здоровью детей, отмечают тюменцы.

***

В Челябинске горожане на прошлой неделе жаловались на постоянные фекальные запахи в городе и пригороде. Передвижные лаборатории определили предполагаемых виновников: птицефабрику и очистные сооружения в Сосновском районе.

Птицефабрика размещала на полях птичий помет под видом удобрения. Очистные сооружения уличили в отсутствии декларации о выбросах, что повлечет за собой штрафы от 50 до 180 тыс. рублей.
Минэкологии планирует добиваться для нарушителей максимального наказания для виновников, сообщает пресс-служба ведомства.
Гражданская активность в стране в последнее время растет, да и неудивительно - обстановка в России в последнее время неспокойная. Тарифы на ЖКХ растут, цены тоже, людей лишают парков и скверов (получается, что учитываются интересы бизнеса и власти, а обычных людей нет). К тому же население теряет рабочие места, а ещё и эта вступившая в силу пенсионная реформа. Экология - еще одна болезненная тема. Люди выходят на протесты против опасных заводов, застроек парков и скверов, строительства мусорных полигонов вблизи жилых домов.  Люди просят элементарного - чистой окружающей среды. Но, видимо, чтобы её получить, надо не одну битву выиграть...

По инф. rosbalt.ru

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