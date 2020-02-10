Тина Канделаки: «Мужчины не любят слишком активных женщин»

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки вспомнила, как ей оказывал знаки внимания голливудский актер Брюс Уиллис. Сейчас звезде всемирно известных боевиков 64 года, он старше телеведущей на 20 лет.

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Канделаки призналась, что всегда пользовалась повышенным вниманием у мужчин, но для нее карьера всегда была на первом месте. По её словам, представители сильного пола хотят «отдыхать телом и душой», поэтому многие жены живут жизнью своих мужей, а не своей. Звезда добавила, что мужчины не любят слишком активных женщин, а она именно такая.

-- Брюс Уиллис, кстати, обратил на меня внимание. Он, когда приехал в Россию, не давал интервью никому, кроме меня и моей программы. Но он хотел перед беседой обязательно увидеть ведущую. Во время записи он много шутил. Брюс Уиллис — очень ироничный человек. Потом он захотел еще раз поговорить со мной. Пригласил даже к себе в гости в США. В Америку я не поехала, - поделилась она в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

При этом Канделаки считает, что Брюс Уиллис – хороший мужчина, но жить с ним вместе она не планировала. Телеведущая отметила, что «вся её жизнь в России».

По инф. argumenti.ru

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