Тигр Майка Тайсона оставил женщину без руки. Поиграть хотела с «киской»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Тигр, живущий в доме американского боксера Майка Тайсона, откусил женщине руку. Как пишет The Sun, сам спортсмен назвал случившееся «несчастным случаем».
«Женщина сама перелезла через забор на частную территорию и начала играть с хищником», — рассказал 53-летний боксер. Он добавил, что на него хотели подать в суд, однако этого не произошло.
Сам Тайсон добровольно выплатил пострадавшей $250 тысяч.
Тигры - совсем не безобидные звери, какими бы милыми они не казались. В первую очередь, это хищники, и инстинкт убивать у них в крови. Забывать об этом не стоит никогда. А вот другие истории об "отношениях" между человеком и этими дикими кошками.
Совсем недавно Лолита встретила нового возлюбленного. Состоятельный бизнесмен сумел осчастливить певицу, в чём она сама не раз признавалась. Однако же показаться на публике вместе с избранником артистка не хочет, да и скрепить союз узами брака совсем не торопится.
На Кубани построят новую 119-километровую трассу по направлению к Крымскому мосту от Краснодара до Керчи. Дорога будет четырехполосной, скоростной и пройдет в обход населенных пунктов, позволив обеспечить быстрое сообщение между городами Кубани и Крымом.
Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.
Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской стала ярким примером идеального союза, которым восхищались многие современники артистов. Долгие 35 лет они оставались верны друг другу в обычной жизни и на сцене, и лишь смерть певца положила конец этой красивой истории.
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.
Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.
Органы местного самоуправления (МСУ) могут получить право направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции в том районе, где они работают. Законопроект об этом 31 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Авторами инициативы вступили председатель палаты Вячеслав Володин, а также главы Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и Комитета по информполитике Александр Хинштейн (оба «Единая Россия»).
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