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Тигр Майка Тайсона оставил женщину без руки. Поиграть хотела с «киской»

По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2020 г.
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Тигр, живущий в доме американского боксера Майка Тайсона, откусил женщине руку. Как пишет The Sun, сам спортсмен назвал случившееся «несчастным случаем».

Тигр боксера Майка Тайсона откусил женщине руку

«Женщина сама перелезла через забор на частную территорию и начала играть с хищником», — рассказал 53-летний боксер. Он добавил, что на него хотели подать в суд, однако этого не произошло.

Сам Тайсон добровольно выплатил пострадавшей $250 тысяч.

Тигры - совсем не безобидные звери, какими бы милыми они не казались. В первую очередь, это хищники, и инстинкт убивать у них в крови. Забывать об этом не стоит никогда. А вот другие истории об "отношениях" между человеком и этими дикими кошками.

По инф. rosbalt.ru

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