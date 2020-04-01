Тигр Майка Тайсона оставил женщину без руки. Поиграть хотела с «киской»

Тигр, живущий в доме американского боксера Майка Тайсона, откусил женщине руку. Как пишет The Sun, сам спортсмен назвал случившееся «несчастным случаем».

«Женщина сама перелезла через забор на частную территорию и начала играть с хищником», — рассказал 53-летний боксер. Он добавил, что на него хотели подать в суд, однако этого не произошло.

Сам Тайсон добровольно выплатил пострадавшей $250 тысяч.

Тигры - совсем не безобидные звери, какими бы милыми они не казались. В первую очередь, это хищники, и инстинкт убивать у них в крови. Забывать об этом не стоит никогда. А вот другие истории об "отношениях" между человеком и этими дикими кошками.



По инф. rosbalt.ru

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