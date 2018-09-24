Ты их в дверь, они - в окно

Утвержден список грубых нарушений управляющих компаний (УК), за которые их можно лишить лицензии. Раньше попытка проститься с недобросовестной УК могла затянуться на годы судебных разбирательств. А их лицензии были практически бессрочными, напоминает "Российская газета" .

Управляющие компании начнут добросовестнее относиться к выполнению своих обязанностей, чем раньше

Известно много случаев, когда даже компании, которые допускали явные нарушения, продолжали управлять домами. Причин много. Люди не моли собраться вместе и принять решение. Всегда находились сомневающиеся, которые задавались вопросом: а кто же будет управлять нашим домом? И выбирали плохенькую, но уже знакомую "управляшку". Или даже собирались, голосовали, но УК не сдавала полномочия, приходилось идти в суд. "А это очень долгая процедура, решение суда, апелляция, - говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева. - Органы жилищного надзора жаловались, что не могут убрать с рынка недобросовестные компании, что такие разбирательства тянутся годами".

Эти поправки очень давно ждали, пояснила она. Они позволяют устранить управляющую компанию от управления домами быстрее.

Жилищные инспекции не могли убрать с рынка недобросовестные компании, а суды против них шли годами

В список грубых нарушений лицензионных требований вошли: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома.

Перечень пополнится еще на один пункт с 1 марта следующего года - нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.

"Среди этих нарушений и очень чувствительные для граждан моменты, к примеру, непередача документации", - говорит Разворотнева. Техническую документацию и ключи от общих помещений старая управляющая компания должна передать новой при переходе дома от одной управляющей компании к другой. Но за них всегда шли ожесточенные войны. Может быть, риск лишиться лицензии улучшит ситуацию в этой сфере.

Грубые нарушения в отличие от всех остальных грозят управляющей компании лишением лицензии. Работает это так: при повторном совершении этого нарушения в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания управляющая компания лишится права управлять жилым домом.

"Это очень важное уточнение - 12 месяцев, - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. - Раньше был один год". В итоге даже совершенные в ноябре нарушения 31 декабря аннулировались. "Теперь, совершил ты в июле нарушение - трясись от страха до следующего июля", - отмечает эксперт.

Причем лишение лицензии может коснуться только одного дома, в отношении которого совершено нарушение, или всех домов. То есть УК полностью потеряет право управления домами. А с такой историей новых претендентов сотрудничать с такой УК не появится.

Определены грубые нарушения, за которые управляющей компании грозит лишение лицензии

Контроль за деятельностью управляющих компаний возложен на региональные жилищные инспекции, организация работы которых поручена минстрою. "Теперь лишить лицензии можно практически любую компанию", - говорит Кокин. Для этого не требуется идти в суд, жилищная инспекция может принять это решение сама.

Управляющая компания может потерять право управлять как всеми домами, так и одним домом

Нельзя сказать, что правительство впервые взялось за управляющие компании. Законодательство становится по отношению к ним все жестче. "Первым шагом стало сокращение действия срока лицензии до пяти лет", - говорит Кокин. С января управляющие компании не должны иметь схожие названия. Таким образом государство борется с компаниями-двойниками. Они используются для подмены выбранной жильцами компании, причем из-за схожести названия такую подмену сложно заметить. В апреле начал работать закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. Он тоже направлен на устранение компаний, которые пришли, чтобы пользоваться чужими деньгами, а не чтобы управлять домами и оказывать людям качественные услуги. Тем самым недобросовестные УК сегодня можно отрезать от денежного потока.

В постановлении также есть норма о том, что управляющие компании должны вести учет собственников и нанимателей общих помещений. До этого в реестр они должны были включать только владельцев квартир и нанимателей квартир. "Бывали случаи, когда мы приезжали в какой-то дом, видели, что подвал занят, но в управляющей компании даже не знали, кем. Могли ответить, что это не их дело", - говорит Разворотнева. Теперь следить за тем, кто занимает подвальное помещение, - это дело управляющей компании.

Правда, новые нормы не решают всех проблем с УК. "Лишить лицензии теперь можно, но кто будет управлять домами вместо них?" - спрашивает Кокин. Управляющие компании заинтересованы в управлении новостройками, в которых меньше всего проблем. А вот брать ответственность за старый жилой фонд с массой поломок желания ни у кого нет.

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