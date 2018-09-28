Тепло, еще теплее

О принятом решении в сфере ЖКХ сообщил глава минэкономразвития Максим Орешкин. Причем этот факт остался незамеченным. А все потому что этот вопрос не выносится на рассмотрение отдельно. Орешкин пояснил, что параметры повышения тарифов были заложены в прогнозе социально-экономического развития страны на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ был одобрен на заседании правительства еще 20 сентября, пишет "Российская газета".

Платежки россиян существенно "потяжелеют" с 1 января 2019 года, отмечают эксперты

"Несмотря на повышение НДС со следующего года, мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции - около 4 процентов. Единственное изменение - предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа: сделать повышение на 1,7 процента с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля", - пояснил Орешкин, представляя документ в кабмине. Он акцентировал внимание на том, что рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, не должен превысить 4 процента.

В 2018 году тарифы ЖКХ были повышены в среднем по стране сразу на 4 процента

Тем не менее платежки россиян с 1 января существенно потяжелеют, пояснила Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль". Во-первых, это середина отопительного сезона, когда платеж за отопление и так находится на максимуме. Во-вторых, с этой даты у россиян появятся новые платежи за мусор. "По нашим наблюдениям за ситуацией, это тоже приведет к росту платежей граждан", - сказала Разворотнева. К этому добавляется повышение тарифов в 1,7 процента.

Предложение провести в 2019 году двухэтапное повышение тарифов ЖКХ исходило от минэкономразвития. Против выступила ФАС. Минэнерго предлагало на втором этапе повышения предусмотреть рост тарифов в 4 процента. Минфин поддержал идею дважды повышать платежи для населения. Необходимость этого отмечал и минстрой. Совокупное допустимое повышение платежей будет соизмеримо с повышениями тарифов предыдущих годов, сообщили в ведомстве. В результате повышение было одобрено кабмином в тех параметрах, изначально предложенных минэкономразвития.

Необходимость повышения тарифов объясняется ростом ставки НДС с 1 января с 18 до 20 процентов. Ждать до июля с повышением нельзя, потому что платить НДС по новой ставке предприятия ЖКХ начнут уже в январе. "Если не повысить тарифы, то практически полгода ресурсоснабжающие организации должны будут платить налоги по-новому, а получать деньги по старым тарифам", - отметила Разворотнева.

При этом она подчеркнула, что некоторые ресурсоснабжающие организации повышение НДС не затронет (они работают на "упрощенке"), а вот повысить свои тарифы для потребителей они смогут. О несовершенстве системы единого повышения тарифов ЖКХ на федеральном уровне говорил и глава ФАС Игорь Артемьев. "Мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний", - заявил он.

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