ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Тело Сергея Доренко ждет кремация. Видимо, под скандальный ропот...
По инф. rosbalt.ru   
13 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Тело главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко может быть кремировано согласно его личному желанию. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов, отметив, что существует и заявление супруги Доренко по этому поводу.

Тело Сергея Доренко ждет кремация. Видимо, под скандальный ропот...

«Поэтому, наверное, кремация» — добавил Мамонтов.

Когда это произойдет - информации нет.

В минувшее воскресенье, 12 мая, в Москве была отменена церемония прощания с Доренко в связи с тем, что правоохранители не выдали его тело. Напомним, дело в том, что дочери покойного настаивают на повторном вскрытии из-за подозрений, что их отец мог быть отравлен.

  • Известный российский журналист умер 9 мая, упав с мотоцикла в Москве. Сообщалось, что у 59-летнего Доренко нашли разорванную аневризму грудной части аорты.
В обществе, в том числе и среди наших читателей, отношение к Сергею Доренко - крайне неоднозначное. Например, он прославился на всю страну как "телекиллер", когда определенной политической группировке необходимо было снижать популярность Евгения Примакова и Юрия Лужкова. Что не отменяет, конечно, яркого следа, который он оставил в истории отечественных СМИ - и общественного сознания современной России.

Между тем, радиостанция «Говорит Москва» опубликовала телеграмму президента Владимира Путина по поводу смерти журналиста Сергея Доренко. Глава государства выразил свои соболезнования и назвал Доренко «ярким и неравнодушным» человеком, который был принципиальным профессионалом и внес большой личный вклад в развитие отечественной журналистики.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 