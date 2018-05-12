"Телевизионные маги" загнали сибирскую пенсионерку в дикие долги: набрала кредитов на 1,5 млн!

Полтора миллиона рублей отдала за магические ритуалы жительница Усольского района Иркутской области. Для этого женщина оформила 12 банковских кредитов, сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснили полицейские, на протяжении двух последних месяцев 58-летняя пенсионерка смотрела телевизионную передачу, где маги в телефонном режиме общались со зрителями и якобы помогали в успешном разрешении жизненных непростых ситуаций.

Доверившись ведущим этой программы, женщина в надежде, что теперь в ее судьбе наступят позитивные перемены, семейные неурядицы разрешатся, и жизнь наладится, стала переводить деньги на указанный в передаче счёт.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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