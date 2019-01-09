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Телеведущий Николай Дроздов скоро будет выписан из больницы
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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Известный телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов, попавший в больницу в новогодние праздники с перелолом ребер, заявил, что лечение идет успешно.

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По его словам, травму он получил дома во время утренней зарядки, когда неудачно упал. Телеведущий со ссылкой на медиков сообщил, что его могут выписать через неделю. «Я планирую уже приступить к работе», — сказал агентству «Москва» Дроздов.

Ранее стало известно о госпитализации Дроздова в ночь с 1 на 2 января.

По инф. rosbalt.ru

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