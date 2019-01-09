Телеведущий Николай Дроздов скоро будет выписан из больницы

Известный телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов, попавший в больницу в новогодние праздники с перелолом ребер, заявил, что лечение идет успешно.

По его словам, травму он получил дома во время утренней зарядки, когда неудачно упал. Телеведущий со ссылкой на медиков сообщил, что его могут выписать через неделю. «Я планирую уже приступить к работе», — сказал агентству «Москва» Дроздов.

Ранее стало известно о госпитализации Дроздова в ночь с 1 на 2 января.

По инф. rosbalt.ru

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