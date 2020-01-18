Телеведущего Ивана Урганта одолевают православные активисты

Общественное движение «Сорок сороков» требует лишить Ивана Урганта гражданства РФ. Активисты создали соответствующую петицию.

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Они считают, что в программе «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир в Рождество, ведущий и его гости «позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями».



Православных активистов возмутила тема и тон передачи. В гостях у «Вечернего Урганта» были актер Жерар Депардье и музыкант Джизус.



- В начале рождественского выпуска Иван Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Депардье. Бывший актер активно поддержал предложенную тему и, в частности, сравнил Христа с поросенком. После чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать. Затем Ургант представил молодого музыканта, выступающего под именем "Джизус", у которого на груди вытатуирована фраза „Я — СЫН БОГА“ на английском языке, а также различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы, — говорится в петиции.



Авторы потребовали, чтобы Первый канал удалил рождественский выпуск передачи и извинился перед верующими.



- Ведущий не в первый раз позволяет себе недопустимое поведение по отношению к верующим, однако в этот раз его цинизм превзошел все возможные пределы, — считают они. — Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации.



Во время передачи Жерар Депардье, в частности, сказал, что не любит праздник Рождества и не верит «в рождение ребенка Иисуса». «Я очень люблю религию, но не люблю сегодняшнюю религию, когда в нее добавляют политику. Это плохо, — сказал актер. — Но, конечно же, я люблю праздничный дух, уважаю людей, которые верят, и не хочу беспокоить их веру».



Петиция против Ивана Урганта и его программы уже набрала более 15 тыс. голосов.

Движение «Сорок сороков» позиционирует себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Создано в 2013 году.

По инф. rosbalt.ru

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