ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Телеведущего Ивана Урганта одолевают православные активисты

По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Общественное движение «Сорок сороков» требует лишить Ивана Урганта гражданства РФ. Активисты создали соответствующую петицию.

Ивана Урганта одолевают православные активисты


Они считают, что в программе «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир в Рождество, ведущий и его гости «позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями».

Православных активистов возмутила тема и тон передачи. В гостях у «Вечернего Урганта» были актер Жерар Депардье и музыкант Джизус.

- В начале рождественского выпуска Иван Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Депардье. Бывший актер активно поддержал предложенную тему и, в частности, сравнил Христа с поросенком.  После чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать. Затем Ургант представил молодого музыканта, выступающего под именем "Джизус", у которого на груди вытатуирована фраза „Я — СЫН БОГА“ на английском языке, а также различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы, — говорится в петиции.

Авторы потребовали, чтобы Первый канал удалил рождественский выпуск передачи и извинился перед верующими.

- Ведущий не в первый раз позволяет себе недопустимое поведение по отношению к верующим, однако в этот раз его цинизм превзошел все возможные пределы, — считают они. — Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации.

Во время передачи Жерар Депардье, в частности, сказал, что не любит праздник Рождества и не верит «в рождение ребенка Иисуса». «Я очень люблю религию, но не люблю сегодняшнюю религию, когда в нее добавляют политику. Это плохо, — сказал актер. — Но, конечно же, я люблю праздничный дух, уважаю людей, которые верят, и не хочу беспокоить их веру».

Петиция против Ивана Урганта и его программы уже набрала более 15 тыс. голосов.

  • Движение «Сорок сороков» позиционирует себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Создано в 2013 году.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 