Телеведущая Екатерина Стриженова показала подписчикам годовалого внука

Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука. Пете в минувшую пятницу исполнился годик.

Семья собралась вместе, чтобы отпраздновать первый день рождения малыша. Стриженова пожелала мальчику быть умным, как папа, добрым, как мама, а также талантливым, как дедушка. На снимке можно увидеть, как все взрослые с восторженными улыбками склонились над светловолосым ребенком, который рассматривает первый в своей жизни торт.

Известно, что старшая дочь Екатерины иАнастасия все свое время в настоящий момент посвящает воспитанию сына. Молодая мать признается, что мальчик интересуется всем вокруг. Более того, оказалось, что Петя впервые улыбнулся "бабушке Кате", когда ему не было трех недель.

По инф. «Аргументы недели»

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