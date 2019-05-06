Татьяна Васильева предложила эксгумировать тело Ирины Цывиной

Недавняя смерть 55-летней актрисы Ирины Цывиной, последней жены Евгения Евстигнеева, вызвала много вопросов в ее окружении. Есть предположения, что из жизни она ушла не по своей воле.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Правоохранители не усмотрели криминала в кончине артистки. Судмедэксперты констатировали, что она скончалась в результате проблем с сердцем. Установление причин смерти не потребовалось, и Цывину быстро похоронили.



Расследованием смерти актрисы хочет заняться ее подруга Татьяна Васильева, об этом рассказала другая подруга покойной - Татьяна Цыплакова. "Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры", - цитирует ее слова одно из сетевых изданий.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ