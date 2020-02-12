Татьяна Устинова: «Я не верю в мир одиноких людей»

– Татьяна Витальевна, вы написали полсотни книг, а с творческим кризисом знакомы?
– Конечно! Мысли не приходят месяцами и годами. У меня было однажды, что я за два года написала одну книгу. И то издатель стоял надо мной, говоря, что я должна это сделать. Мы скандалили, я рыдала, но книжку дописала. Так он помог мне выбраться.
– А всегда писатели, работая над романом, переносятся в другую реальность?
– Я очень сочувствую героям. Помню, как однажды во время работы в комнату вошел муж и я, заплаканная, поворачиваюсь к нему. На вопрос Жени: «Что случилось?» – искренне ответила: «Ну как что? Он ее бросил и ушел, забрав собаку». От мужа услышала, что он всегда знал, что женат на сумасшедшей. Этой фразой, кстати, заканчивается мой роман «Личный враг». Мне так хотелось эту фразу куда-то вставить, что решила поставить ее в конце произведения. И уже остальные события романа подстроила под эту фразу. Как говорит мой муж: это как дачу пристроить к унитазу.
– Когда-то вы признались, что долгие годы были неуверенной в себе. Отношение к себе изменило материнство?
– Дело не в материнстве. Для мужа всю жизнь я самая красивая, неважно, двести килограммов весила или меньше. Я верила его словам, но когда я не могла себе купить одежду, это, конечно, расстраивало. Ко мне, молодой женщине, каждую неделю приезжала скорая. За меня взялась мой знакомый врач. И дальше пошла медицинская программа, никак не связанная с диетами. Вот эта нелюбовь к себе с внешностью не связана никак. Это то, за что цепляется сознание, вот я недовольна собой, а чем конкретно – не знаю.
– А сейчас любите себя?
– Я не люблю себя. У меня очень много к себе претензий. Можно быть собой довольной: я поддержала маму, не дала пропасть подруге, оплатила операцию знакомым, у которых болеет ребенок, уговорила мужа бросить работу на три дня и поехать отдохнуть – тут я молодец. К любви к себе это не имеет никакого отношения. Развитие личности происходит из недовольства собой. Нужно говорить с собой, спрашивать у себя, что тебе от себя еще нужно. Вот это и есть жизнь, а нелюбовь к себе – кому это нужно? – Вы в браке больше 30 лет. Что же все-таки главное в отношениях, что дает людям прожить вместе такие долгие годы?
– Любовь. Я считаю, что она или есть, или ее нет. Это третье существо, а не какой-то химический момент. Оно живет с вами, оно может умереть, может уйти, и вы его не остановите. Когда есть любовь, вы интуитивно будете знать, где промолчать, когда кричать. Мой Женя – ну он такой «зажигательный» мужчина. Порой весь вечер сидит молчит, но все равно я жду, когда муж приедет домой. Когда он заходит, фейерверки не бомбят, искры не зажигаются, но нам вместе лучше, чем порознь.
Татьяна с мужем Евгением и сыновьями Михаилом и Тимофеем
– Есть люди, кому вы можете сказать спасибо за то, кем являетесь сегодня?
– Моя любимая младшая сестра Инна, с которой мы не могли жить друг без друга. Ее не стало в прошлом году. Мой дедушка, за которого пряталась, когда в детстве меня снежками забрасывали мальчишки. Мой муж, который поддерживал, когда меня увольняли с работы, а меня то и дело увольняли. Слава Умановский объяснял, когда я не понимала, из чего состоит журналистская деятельность. Елена Малышева учила меня отношению к жизни, когда начинали вместе программу «Здоровье». Издатель Олег Новиков, который знает обо мне все и о тяжелых моментах в моей семье. Это люди, у которых я училась жить, спрашивала совета, за чьими спинами я могла укрыться. Я поэтому не верю в мир одиноких людей. Человеку нужны подпорки.
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