Татьяна Брухунова рассказала, как её родители отнеслись к Евгению Петросяну

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как родители отнеслись к ее возлюбленному. Напомним, что 74-летний юморист аж на 43 года старше своей новой супруги.

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Брухунова призналась, что они с Петросяном абсолютно не ощущают разницу в возрасте. Девушка уверяет, что счастлива со своим избранником. Она поделилась, что родители приняли ее выбор.

- Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым... Настоящий родитель — это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему не важно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить, - рассказала жена Петросяна.

По инф. argumenti.ru

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