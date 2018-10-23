Татьяна Агафонова: «Кино не бросала, даже когда в колхозе работала»

В этом году у актрисы Татьяны Агафоновой — два больших праздника: собственный юбилей и 35 лет фильму «Одиноким предоставляется общежитие», в котором сыграла обаятельную толстушку Лизу Лаптеву. Корреспондент «Культуры» узнала, чем сегодня живет актриса.

культура: У Вас на счету 83 роли в театре и кино. Снимались у Эльдара Рязанова, Владимира Мотыля, Владимира Бортко, Петра Тодоровского. Но по-настоящему знаменитой стали после картины «Одиноким предоставляется общежитие»...

Агафонова: Там был потрясающий бабский коллектив! Многие девчонки — практически одно поколение — только входили в профессию. Плюс замечательные старшие коллеги —

Александр Михайлов, Наталья Гундарева, Тамара Семина... Училась у них, открыв рот. Ну что там, второкурсница, по сути — дура дурой. От неприличного слова в обморок падала. Наталья Георгиевна меня домой пару раз за ручку провожала со съемок. Чтоб никто не обидел. А я все время с собой боролась. То текст забыла. То глаз задергался на крупном плане. Но режиссеру Самсону Самсонову именно такие неумехи и нужны были. Чтобы кино живое получилось. Чтобы прожило не один десяток лет. Возился с нами, репетировал. А старшие ждали нас, малолеток, терпели. И никто не возмущался.

культура: В институте как отреагировали? Снимались же, небось, никому не сказав?

Агафонова: Боялась, что отчислят. А Василий Петрович Марков, мой педагог, сказал: «У тебя будет очень сложная актерская судьба. Но ты будешь актрисой». Понимал, что я со своим характером все равно стану бегать на съемки, потому и поставил условие: «Работай, но чтобы — ни прогулов, ни проколов». В результате — красный диплом.

культура: Педагог оказался прав — судьба тяжелая? Сегодня Вы в основном снимаетесь в ролях маленьких, эпизодических. Вот и в фильме «Лев Яшин» — вахтер...

Кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

Агафонова: Это меня как раз не тревожит. Достаточно вспомнить Фаину Раневскую... У меня же и главные роли были. Плохо другое — материала, как раньше, сейчас практически нет. Началась эта полоса в 1990-х, так и продолжается. Режиссеры жалуются на дефицит приличных сценариев. А приличные — есть. Только, как правило, не денежные. Но сидеть ждать звонка, сетовать на судьбу — не мое. Если у тебя в одном месте моторчик, всегда придумаешь, как заработать.

культура: Так когда-то в Вашей жизни появился колхоз?

Агафонова: Да, наверное, в тот момент было лучше работать на земле, чем сниматься в фильмах, которые предлагали. Была и другая причина. В тот период как раз умерла бабушка, которую я всю жизнь звала мамой. Она меня и воспитала (родители погибли, когда мне было девять месяцев). Мы каждое лето уезжали в тверскую деревню — там моя корневая система: дядьки, тетки, двоюродные и троюродные братья, сестры... Со временем купили избушку, бабушка готовила в русской печи, пекла хлеб. И я сейчас делаю так же.

Перед смертью бабушка попросила положить ее в родовую могилу. Я приехала в деревню... И поняла, что это мир, где можно спрятаться. Я ведь там выросла. Меня все знали, я была своей. И никогда не вела себя как звезда. Когда родной колхоз сказал: «Таня, надо», я пошла. Даром что территория была большая — 12 900 га (почти половина — леса)... Выучилась на юриста, получила экономическое образование в сельхозакадемии. И проработала председателем колхоза семь лет. Меня потом часто звали на ТВ поговорить о сельском хозяйстве.

культура: Отчего же ушли?

Агафонова: Как бы корректно сказать... Я очень хорошо к нашим людям отношусь, но... Когда район начал давить на меня, они молчали. Спрашиваю: «Что же вы?» — «Ну а чё мы можем?» — А.С. Пушкин, «Борис Годунов»...

культура: Не жалеете?

Агафонова: Нисколько! Все равно моя судьба — кино.

культура: Звучит громко.

Агафонова: А что? Я кино никогда не бросала. Даже когда в колхозе работала. Просто ролей было меньше.

культура: Вы ведь и фестивалем в Гатчине руководили...

Агафонова: Руководила. И даже Катрин Денёв привозила. Знаете, какой она райдер выставила? Машина класса А, водитель и гример со знанием французского, курение в машине, «Астория» с видом на Исаакий и Неву. И пепельницы в номере... на шаг ноги. Куда бы ни повернулась. Все! А райдеры наших молодых «звезд» вы видели? Хлеб только такой, фрукты сякие, вода — исключительно «Перье»... Помню, Елена Соловей вообще никаких условий не выставляла. Сейчас я уже не директор фестиваля литературы и кино. Когда процесс запущен и работает, азарт пропадает, и мне хочется... чего-то нового. Так же, в принципе, было с колхозом.

культура: А с продюсерским центром что? Он ведь существует?

Агафонова: Скорее формально. Периодически мне звонят, предлагают проекты. Но при этом люди почему-то не думают, что для того, чтобы что-то организовать, нужно, чтобы кто-то за это заплатил. «Ну у тебя же все равно деньги есть!» — говорят мне. Конечно! Каждый день с огорода лопатой выгребаю.

культура: Деньги, может, и не гребете. Но наверняка выращиваете все, что можно?

Агафонова: Это святое. На год еды хватает. Есть даже баклажаны, брюква, виноград, арбузы. Ничего сложного, просто надо знать технологии.

культура: Ну, с такими стратегическими запасами Вам ничего не страшно. Только как же успеваете, земля требует каждодневного внимания.

Агафонова: Если хорошее кино и нельзя сдвинуть график, друзья и родные выручают. Братьев попросишь: «перепаши, пожалуйста». А вообще, при правильной организации труда, на все время можно найти. Даже чтобы на звезды посмотреть. Просто бегать надо быстрее. У меня ведь всегда гости — владимирские, питерские, сахалинские. Родня большая.

Кадр из фильма «Точки опоры»

культура: Не удивлюсь, если скажете, что у Вас и корова есть.

Агафонова: Нет. Это ведь уже четкая привязка к месту. Не выехать. Я же то в Питере, то в Москве, то в Туапсе, то на Сахалине. На Рождество задумала в любимый Суздаль отправиться. Сейчас многие, закончив активный этап жизни и выйдя на пенсию, занимаются тем, о чем всю жизнь мечтали. Фотосъемка ли это, путешествия.

культура: Чтобы на пенсии путешествовать, это какие сбережения нужно иметь...

Агафонова: Ошибаетесь! Просто нужно за полгода билеты покупать. За 50 процентов. На самолет, в театр. Ходить в музеи, когда там свободное посещение. Только не ленись — узнавай, пользуйся акциями. Наверное, это прозвучит странно... Но я как будто в другом мире. В тусовке и так никогда не была. А сейчас, слава Богу, есть время остановиться и просто пожить. Почитать. Навязать всем на зиму носков и жилеток. Пришло время, когда можно войти в режим земли, а не бежать сломя голову на съемку. Солнце встало, петухи пропели — ты проснулся, умылся колодезной водой. Сел на веранде. Послушал птиц. Посмотрел, как растет привезенный тобой из Горного Алтая кедр. Вытащил из погреба соленья, колбаску домашнюю... Знаете, организм уже так привык к натуральной еде, что московскую пищу не принимает. Гости приезжают — ложку не могут отложить.

культура: Эх, вкусно рассказываете!.. В кино-то предложения есть?

Агафонова: Да, небольшая роль у Николая Лебедева. Не факт, что получится. Но я не теряю надежды.

По инф. portal-kultura.ru

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